40 درجة مئوية تعدل مواعيد مباريات تنس أستراليا

من المقرر أن تنطلق مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، اليوم، في وقت مبكر عن الموعد المحدد لها، بسبب توقعات بارتفاع كبير في درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال اليوم، وقد تصل إلى 40 درجة مئوية بحلول الساعة الخامسة مساءً تقريباً بتوقيت أستراليا.

واعتمدت البطولة مقياس الإجهاد الحراري في عام 2019، الذي يهدف إلى ضمان ظروف آمنة للاعبين للمنافسة.

ويأخذ المقياس في الاعتبار درجة حرارة الهواء، والحرارة الإشعاعية، والرطوبة، وسرعة الرياح، مع تطبيق إجراءات مختلفة إذا تجاوز المقياس عتبات معينة، ومنها فترات راحة للتبريد بين المجموعات إذا وصل المؤشر إلى الرقم 4، وإيقاف اللعب عند وصوله للرقم 5.

وحال وصول المقياس إلى 5، تتوقف المباريات على الملاعب الخارجية حتى تتحسن الأحوال الجوية، في حين تتواصل المباريات على الملاعب الثلاثة الرئيسة المغطاة.

ويعد الإيطالي يانيك سينر، حامل لقب منافسات فردي الرجال في النسختين الأخيرتين، من بين اللاعبين المقررة مشاركتهم في الفترة الصباحية، في حين من المقرر أن يلعب النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، والبولندية إيغا شفيونتيك في الفترة المسائية.