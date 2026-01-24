صلاح يعود إلى الدوري الإنجليزي بعد شهر من الغياب في إفريقيا

يستعد النجم الدولي المصري محمد صلاح للظهور مجدداً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع فريقه ليفربول، بعد غياب استمر أكثر من شهر.

وابتعد صلاح عن ليفربول في الفترة الأخيرة، بسبب مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي اختُتمت في المغرب، حيث حصل خلالها الفريق على المركز الرابع.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه بورنموث، اليوم (21:30 بتوقيت الإمارات)، ضمن المرحلة الـ23 للدوري الإنجليزي، حيث تتطلع جماهير الفريق العريق لرؤية نجمها المحبوب وهو يشارك أساسياً في المسابقة منذ فترة طويلة.

ووُجد صلاح في القائمة الأساسية لآخر مرة مع ليفربول في بطولة الدوري المحلي خلال خسارة الفريق القاسية صفر-3 أمام ضيفه نوتنغهام فورست يوم 22 نوفمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، جلس صلاح على مقاعد البدلاء في بداية المباريات الأربع التالية بالبطولة، قبل أن يغيب عن الفريق في لقاءاته الستة الأخيرة في المسابقة، بداعي وجوده مع منتخب بلاده. وشهدت الفترة الماضية أزمة حادة بين صلاح والهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بعدما جلس قائد المنتخب المصري على مقاعد البدلاء في مباريات عدة للفريق، ولكن يبدو أن العلاقة بينهما في طريقها للتحسن بعد انتهاء كأس إفريقيا وحاجة سلوت لخدمات صلاح في الفترة المقبلة من البطولات المحلية والأوروبية.