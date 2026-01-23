بيدري يغيب عن برشلونة 30 يوماً

يغيب نجم برشلونة لاعب الوسط، بيدري، عن الملاعب لمدة شهر، جراء تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وفق ما أعلن، أمس، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان بيدري قد تعرض للإصابة خلال الشوط الثاني في الفوز على سلافيا براغ التشيكي 4-2 ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد برشلونة جهود بيدري (23 عاماً) في آخر مباراته بدور المجموعة الموحدة ضد كوبنهاغن الدنماركي، الأسبوع المقبل، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بالإضافة إلى مواجهات الدوري الإسباني ضد كل من ريال أوفييدو، وإلتشي، وجيرونا وريال مايوركا.