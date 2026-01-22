منع ظهور أحمد حسام "ميدو" إعلامياً لشهرين بسبب تصريحاته عن منتخب مصر

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بمنع ظهور اللاعب السابق أحمد حسام ميدو لمدة شهرين.

ويأتي هذا القرار لما صدر عن ميدو من تصريحات تحمل إساءة وتشكيك في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب المصري خلال الفترة من 2006 وحتى 2010.

وذكر المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، اليوم الخميس، أن هذا القرار يأتي بناء على ما رصدته الإدارة العامة للرصد بالمجلس، وتوصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي وكذلك بعد جلسة إستماع لأحمد حسام ميدو، والتي أبدى خلالها ردوده بشأن الموضوع المشار إليه.