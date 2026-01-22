إنفانتينو: ترامب سيسلم كأس العالم 2026 للمنتخب المتوج باللقب

صرح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سوف يسلم كأس العالم للمنتخب الفائز باللقب في 19 يوليو المقبل.

وقال إنفانتينو اليوم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه ورؤساء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي تشترك في استضافة المونديال المقبل، سوف يشرفون على مراسم التتويج بعد المباراة النهائية في إيست روثرفورد في نيو جيرسي.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني سيشاركان في مراسم التتويج نيابة عن الدولتين المضيفتين الأخريين.

ويرتبط إنفانتينو وترامب بعلاقة وثيقة منذ عدة أشهر، وقد أثار رئيس فيفا جدلاً واسعاً بمنحه الرئيس الأمريكي جائزة فيفا للسلام خلال قرعة كأس العالم التي أُجريت في 5 ديسمبر الماضي في واشنطن.

كما أشرف ترامب وإنفانتينو على مراسم التتويج في كأس العالم للأندية في يوليو 2025 في إيست روثرفورد، وقد خالف رئيس الولايات المتحدة التقاليد عندما بقي في البداية على المنصة لالتقاط صورة النصر مع فريق تشيلسي الإنجليزي، الذي توج بالبطولة، قبل أن يرافقه رئيس فيفا.