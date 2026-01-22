رغم موسمه المتواضع.. ريال مدريد الأكثر دخلاً في كرة القدم

حافظ ريال مدريد على صدارة الأندية الأكثر دخلاً في كرة القدم العالمية خلال موسم 2024-2025، بينما حقق ليفربول للمرة الأولى أكبر الإيرادات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لقائمة مالية سنوية نشرت اليوم.

وتصدر النادي الإسباني قائمة الدوري المالي لشركة ديلويت بإيرادات بلغت 1.16 مليار يورو (1.36 مليار دولار) على الرغم ⁠من عدم فوزه بالدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وباعتباره النادي الوحيد الذي حقق أكثر من مليار دولار في الموسمين الماضيين، استفاد ريال مدريد في 2024-2025 من ارتفاع هائل في الإيرادات التجارية بنسبة 23 في المئة إلى 594 مليون يورو وفقاً لأرقام ديلويت.

وجاء غريمه اللدود وحامل لقب الدوري الإسباني برشلونة في المركز الثاني بقيمة 975 ⁠مليون يورو، ليعود إلى المراكز الثلاثة الأولى للمرة الأولى منذ خمس سنوات.

وجاء بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المركز الثالث بقيمة 861 مليون يورو، متقدماً على باريس سان جيرمان الفائز بدوري أبطال أوروبا الذي حقق 837 مليون يورو.

واحتل ليفربول المركز الخامس في القائمة بإيرادات بلغت 836 مليون يورو من الموسم الذي فاز فيه بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أقوى أداء لأي ناد إنجليزي في تاريخ التصنيف الذي يمتد 29 عاماً.

وتراجع مانشستر سيتي إلى المركز السادس بقيمة 829 مليون يورو، يليه أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بقيمة 822 مليون يورو.

وتراجع مانشستر يونايتد، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز 15 المتواضع ‌في الدوري الإنجليزي الممتاز، ‌من المركز الرابع إلى المركز الثامن في ⁠الإيرادات بقيمة 793 مليون يورو، وهو أدنى مركز له على الإطلاق في الدوري المالي الذي تصدره عشر مرات في الماضي.

واحتلت ستة فرق ‍من الدوري الإنجليزي الممتاز المراكز العشرة الأولى عالمياً، حيث جاء توتنهام تاسعا بمبلغ 673 مليون يورو وتشيلسي عاشرا بمبلغ 584 مليون يورو.