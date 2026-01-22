الأهلي يتعاقد مع مدافع مغربي

تعاقد النادي الأهلي المصري لكرة القدم الخميس مع المدافع المغربي الدولي يوسف بلعمري قادما من الرجاء المغربي بتعاقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف من دون الكشف عن القيمة المالية.

ويلعب بلعمري (27 عاما) في مركز الظهير الأيسر وهو المركز الذي يسعى الأهلي لتدعيمه منذ رحيل التونسي علي معلول عن صفوفه الصيف الماضي.

وأصبح بلعمري رابع لاعب يعلن الأهلي عن ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد الظهير الأيمن أحمد عيد قادما من المصري، والمدافع عمرو الجزار من البنك الأهلي، والمهاجم مروان عثمان معارا من سيراميكا كليوباترا.

وكان بلعمري ضمن قائمة منتخب المغرب في كأس الأمم الإفريقية التي استضافها وأنهاها في المركز الثاني بالخسارة من السنغال في المباراة النهائية، لكنه لم يشارك في أي مباراة.

وبدأ بلعمري مشواره في صفوف الفتح الرباطي في عام 2017، واستمر معه حتى انتقل للرجاء في 2023.

وشارك الظهير الأيسر في خمس مباريات دولية مع المنتخب المغربي، وكان ضمن تشكيلة "أسود الأطلس" التي تُوّجت بلقب كأس الأمم الإفريقية للمحليين 2024، كما حقق لقبا للدوري المغربي وآخر لكأس العرش مع الرجاء.

وأصبح بلعمري سابع لاعب مغربي يرتدي قميص الأهلي بعد مواطنيه المهاجم وليد أزارو، والمدافع بدر بانون، والجناح رضا سليم، والظهير الأيسر يحيى عطية الله، والمدافع أشرف داري والمهاجم أشرف بن شرقي الموجود حاليا ضمن صفوف الفريق.