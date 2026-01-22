برشلونة يكشف طبيعة إصابة بيدري.. ومدة غيابه عن الملاعب

يغيب نجم برشلونة لاعب الوسط بيدري عن الملاعب لمدة شهر، جراء تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وفق ما أعلن اليوم الخميس متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان بيدري قد تعرّض للإصابة خلال الشوط الثاني في الفوز على سلافيا براغ التشيكي 4-2 ضمن الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وأفاد برشلونة في بيان "أكدت الفحوصات التي أجريت صباح اليوم إصابة لاعب الفريق الأول بيدري بتمزق عضلي في عضلات الفخذ الأيمن الخلفية".

وأضاف "ستكون فترة التعافي شهرا كاملا".

ويفتقد برشلونة لجهود لاعبه الدولي البالغ 23 عاما في مباراته الأخيرة في دور المجموعة الموحدة ضد كوبنهاغن الدنماركي الأسبوع المقبل حيث يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بالإضافة إلى مواجهات الدوري الإسباني ضد كل من ريال أوفييدو، إلتشي، جيرونا وريال مايوركا.

وفي حال فوز برشلونة على ألباسيتي من الدرجة الثانية، في كأس ملك إسبانيا في الثالث من فبراير المقبل، سيغيب بيدري أيضا عن مواجهة ذهاب نصف النهائي في الأسبوع التالي.

وكان ألباسيتي حقق مفاجأة مدوية بإقصاء ريال مدريد 3-2 في الدور السابق في مستهل المهام الفنية للمدرب ألفارو أربيلوا الذي حل بدلا من شابي ألونسو.

ويحتل برشلونة صدارة "لا ليغا" برصيد 49 نقطة متقدما بفارق نقطة على غريمه اللدود ريال مدريد.