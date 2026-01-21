رغم ديون بالمليارات.. السنغال تكافئ لاعبيها "أبطال إفريقيا" بأموال وأراضٍ ساحلية

قدم الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مكافآت تزيد على 130 ألف دولار إضافة إلى قطع من الأراضي الساحلية لكل فرد في المنتخب الوطني بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم يوم الأحد الماضي على حساب المغرب.

وتحدث فاي خلال حفل أقيم في العاصمة دكار مساء الثلاثاء حيث خرج الآلاف من المشجعين المبتهجين إلى الشوارع للترحيب بأسود التيرانغا العائدين ⁠باللقب.

وخسر المغرب 0-1 بعد شوطين إضافيين أمام السنغال في النهائي في الرباط، لكن صاحب الأرض أُتيحت له فرصة الفوز باللقب بعدما حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.

وخرج لاعبو السنغال من الملعب غاضبين احتجاجا على قرار حكم الفيديو المساعد ⁠بمنح المغرب ركلة جزاء بسبب جذب المهاجم براهيم دياز، الذي أهدر الركلة بعد أن اضطر للانتظار حوالي 14 دقيقة قبل أن يعود المنتخب السنغالي لاستئناف اللعب.

وفي وقت سابق، استقل لاعبو السنغال حافلة كُتب عليها "أبطال أفريقيا" على طول كورنيش دكار باتجاه القصر الرئاسي.

ويبلغ إجمالي ​المكافآت 75 مليون فرنك أفريقي (134892.09 دولار) لكل لاعب من لاعبي المنتخب البالغ ​عددهم 28 لاعبا، أي ما مجموعه 2.​1 مليار فرنك إفريقي أو 3.7 مليون دولار. كما سيحصل اللاعبون على قطع أراض مساحتها 1500 متر مربع لكل ‌منهم.

وبالإضافة إلى ذلك، قال ‌فاي إن أعضاء الاتحاد ⁠السنغالي لكرة القدم سيحصلون على 50 مليون فرنك أفريقي وقطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع، بينما سيحصل أعضاء البعثة السنغالية إلى المغرب على 20 مليون فرنك أفريقي وقطعة أرض بمساحة 500 متر مربع.

وأضاف أن موظفي وزارة الرياضة سيحصلون على مكافآت تبلغ 305 ملايين ​فرنك أفريقي.

السنغال يعاني ​من مشاكل الديون

وتأتي هذه التعهدات في وقت يعاني فيه السنغال من ديون قال صندوق النقد الدولي إنها تصل إلى 132 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، بعد ‍أن كشفت القيادة الحالية عن ديون بمليارات لم تبلغ عنها الإدارة السابقة.

وجمّد الصندوق برنامج إقراض بقيمة 1.8 مليار دولار بسبب الجدل حول الديون، مما أجبر السنغال على الاعتماد بشكل كبير على مزادات الديون الإقليمية لتلبية احتياجاتها التمويلية.

كما قام رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الجديد بزيارة تمهيدية للسنغال هذا الأسبوع.