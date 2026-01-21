ماذا قال غوارديولا بعد خسارة مانشستر سيتي "غير المتوقعة" أمام غليمت النرويجي؟

أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا أن كل شيء يسير على نحو خاطئ لفريقه بعد الهزيمة المدوية التي مني بها "السيتي" أمام بودو غليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

وتلقى السيتي هزيمة قاسية وغير متوقعة بنتيجة 1-3 في مباراة شهدت أيضا طرد نجم خط وسطه رودري لحصوله على بطاقتين صفراوين.

وجاءت هذه الهزيمة بعد ثلاثة أيام من خسارة السيتي بهدفين دون رد أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ولم يحقق مان سيتي سوى فوزين في آخر 7 مباريات له في جميع المسابقات، وكان أحدهما أمام فريق إكستر، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال غوارديولا عقب الخسارة أمام بودو غليمت: "لقد كانت فرصة رائعة لنا اليوم (أمس الثلاثاء)، لكن الأمور تسير ضدنا في كل شيء، وتواجهنا صعوبات في تفاصيل كثيرة. هذه حقيقة، وعلينا أن نحاول تغييرها. اللاعبون موجودون، وقد بذلنا قصارى جهدنا".

وأضاف: "لا شك لدي في أنه في هذه البطولة، لا شيء مضمون، هذا شيء مؤكد، كان مانشستر يونايتد أفضل منا (يوم السبت)، واليوم، كان الزخم هو الذي عاقبنا".

وأبدى غوارديولا استيائه من كثرة الإصابات في صفوف فريقه، حيث قال: "وصلنا إلى بعض المراكز بدون لاعبين مهمين، نحن نعاني من بعض الهشاشة".

ويعانى مانشستر سيتي هذا الموسم من الإصابات، خاصة في خط الدفاع حيث يغيب كل من روبن دياز، وجون ستونز، ويوشكو غفارديول، بالإضافة إلى غياب المدافع الأيمن ماتيوس نونيز بسبب المرض.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 13 نقطة في المركز السابع مؤقتا في ترتيب مرحلة الدوري بدوري الأبطال، فيما رفع بودو غليمت رصيده إلى ست نقاط في المركز الـ26.