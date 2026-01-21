بيلينغهام يرد على صافرات الاستهجان: ريال مدريد وفينيسيوس بحاجة إلى "الحب"

قال لاعب وسط ريال مدريد الإسباني جود بيلينغهام إن الجماهير تحتاج إلى إظهار "الحب" لزميله البرازيلي فينيسيوس جونيور وبقية الفريق من أجل استخراج أفضل ما لديهم، بعدما اكتسح النادي الملكي موناكو الفرنسي 6-1 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وقدّم فينيسيوس واحدا من أفضل عروضه هذا الموسم، مسجّلا هدفا ومسهما بشكل مباشر في ثلاثة أهداف أخرى، بعد أيام قليلة من صافرات الاستهجان التي تعرّض لها من جماهير ريال مدريد خلال مباراة في الدوري الإسباني ضد ليفانتي.

وأبدى المشجعون غضبهم من فينيسيوس وبيلينغهام على وجه الخصوص، ومن الفريق عموما، عقب سلسلة من النتائج الباهتة أدت إلى إقالة المدرب شابي ألونسو وخروج ريال مدريد من كأس الملك.

وقال بيلينغهام لقناة "تي إن تي سبورتس": "(فينيسيوس) كان حادا للغاية، وخطيرا في كل مرة يلمس فيها الكرة، وصنع الكثير من الفرص".

وأضاف الدولي الإنكليزي "أعتقد أنه لاعب يتألّق عندما يشعر بالحب. ويمكنكم رؤية ذلك اليوم عندما تغيّر الجو العام نحوه. يرتقي مستواه بشكل هائل وتصبح مشاهدته واللعب إلى جانبه أكثر متعة.. أعتقد أن الضغط الذي تسببه الصافرات يؤثر على اللاعب، لكنه يبدو الآن متحررا قليلاً من تلك القيود، ونأمل أن يستمر على هذا النحو".

بدوره، قال المدرب الجديد لريال مدريد، ألفارو أربيلوا، إنه "سعيد جدا" من أجل فينيسيوس جونيور الذي حظي بوقفة تقدير من جماهير ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء بعد الفوز العريض على موناكو.

وقال عن جناحه البرازيلي: "أنا سعيد جدا من أجله لأنه يستحق ذلك. يستحق احتضان جميع زملائه له، ويستحق تحية برنابيو".

وأضاف المدرب "لم أقل له شيئا آخر سوى أننا بحاجة إليه بنسبة 100%، وأنه سيكون لاعبا مهما جدا. أريده سعيدا ومركزا على لعبه. أريد أن يستمتع، وأن يعرف أن لديه ثقتي الكاملة ليُظهر كرة القدم التي يمتلكها، بل يكاد يكون مُلزما بإطلاق كل السحر الذي لديه".

واعتبر أربيلوا، الذي خلف شابي ألونسو في 12 يناير الماضي، أن ريال مدريد يُعد أحد المرشحين في دوري الأبطال.

وقال: "أعتقد أن ريال مدريد هو دائما المرشح للفوز بكل شيء، أينما تكون المنافسة. هناك فرق عظيمة وما زال الطريق طويلا، لكنه ريال مدريد، وسيظل دائما المرشح الأول في هذه البطولة".