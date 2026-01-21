غياب محمد صلاح عن التشكيلة المثالية لـ "أمم إفريقيا 2025"

غاب قائد منتخب مصر، ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، والتي خرج منها الفراعنة في الدور نصف النهائي، أمام منتخب السنغال بعد الهزيمة 1-0.

وأعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم، عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي أقيمت في المغرب وشهدت سيطرة منتخبات السنغال، المغرب ونيجيريا فقط.

وكان أداء المنتخب المصري، متبايناً وغير مستقر في جميع المباريات، خاصة في مجموعته التي ضمت (زيمبابوي، جنوب إفريقيا، أنجولا) ونجح في تصدرها من فوزين وتعادل، إلا أنه لم يقدم أداءً مقنعاً بالنسبة للكثير من جماهير الكرة المصرية، لتستمر حالة عدم الاستقرار في الأداء الفني، أمام فريق بنين الذي نجح في الفوز عليه خلال الأشواط الإضافية 2-1 من عمر اللقاء.

أما في مباراة ساحل العاج، فقد فاجئ الفراعنة الجميع بأداء استثنائي وتمكن من حسم اللقاء بنتيجة 3-2، ليتأهل لملاقاة أسود التيرانغا، حيث لم يكن أداء المنتخب دون المستوى، ترجم في نهاية المطاف لهزيمة، قاسية في الدقائق الأخيرة بواسطة اللاعب ساديو ماني.

استطاع النجم محمد صلاح، تحقيق إنجاز جديد على المستوى الشخصي خلال البطولة، بعدما استطاع التسجيل في مرمى 11 فريق مختلف، ليعزز موقعه بين أساطير كرة القدم الإفريقية، ومن بينهم الكاميروني صامويل إيتو، وقائد ساحل العاج السابق ديديه دروغبا. غير أنه استطاع تسجيل 4 أهداف خلال مشواره مع الفراعنة.



وشهدت التشكيلة المثالية بحسب (كاف) تواجد حيث تواجد رباعي سنغالي ورباعي مغربي وثلاثة من نيجيريا، وجاءت على النحو التالي:



في حراسة المرمى: ياسين بونو (المغرب)



وفي خط الدفاع: كالفين باسي (نيجيريا)، موسى نياكاتي (السنغال)، أشرف حكيمي (المغرب)، نصير مزراوي (المغرب).



وفي وسط الملعب : إدريسا جاي (السنغال)، أديمولا لوكمان (نيجيريا)، باب جاي (السنغال).



وفي الهجوم: براهيم دياز (المغرب)، فيكتور أوسيمين (نيجيريا)، ساديو ماني (السنغال).

يذكر أن المنتخب السنغالي توج بكأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على المغرب بنتيجة 1-0.