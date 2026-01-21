حرق تمثال رونالدو في البرتغال

أقدم شخص على إضرام النار في تمثال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، في جزيرته الأم ماديرا، في حادثة غريبة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام الرجل بنشر لقطات لفعله المثير للجدل على الإنترنت، في وقت تواصل فيه الشرطة عمليات البحث عنه.

وظهر في الفيديو شاب يصوّر نفسه أثناء سكب مادة قابلة للاشتعال على النسخة البرونزية لرونالدو، قبل أن يشعلها باستخدام ولاعة.

ومع اشتعال النيران واقترابها من الشاب نفسه قبل ان يبتعد عنها، واصل أداء رقصة على أنغام موسيقى راب صاخبة صدرت من مكبر صوت كان قد أحضره معه.

ونشر الشاب المقطع الغريب، الذي صُوِّر صباح الثلاثاء بالقرب من متحف "سي آر 7" في عاصمة ماديرا فونشال، وهو متحف شُيِّد تخليدا لمسيرة رونالدو، على حسابه في تطبيق إنستغرام الذي يتابعه نحو ألف شخص.

ويصف نفسه بأنه "شخص، مؤد حر (فري ستايلر)، وابن المنطقة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان التمثال الذي نُقل من موقع آخر في الجزيرة في مارس 2016 بعد تعرضه للتخريب من قبل مشجعين للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد لحق به أي ضرر دائم.