"هيرو دبي ديزرت كلاسيك" للغولف.. ماكلروي يطمع بـ"الدلة" للمرة الخامسة

تنطلق غداً الخميس منافسات النسخة الـ 37 من بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك"، أعرق بطولات الغولف في المنطقة التي انطلقت في عام 1989، والتي تعد واحدة من فعاليات النخبة في سلسلة رولكس ضمن "السباق إلى دبي" في جولة دي بي ورلد، بجوائز مالية تبلغ 9 مليون دولار أميركي.

وتشهد البطولة التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، واحدة من أقوى النسخ على صعيد التنافس بين أسماء تُعد الأقوى في العالم في الوقت الحالي، يتقدمهم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بأربع ألقاب، والطامح لتعزيز هذا السجل برفع كأس "الدلة" للمرة الخامسة"، كما يتواجد تيريل هاتون حامل اللقب في مهمة صعبة للفوز للعام الثاني على التوالي، من بين أسماء يبرز فيها داستن جونسون المصنف الأول عالمياً سابقاً، وتومي فليتوود بطل كأس فيديكس، وغيرهم.

وأكد ماكلروي، في المؤتمر الصحفي قبل انطلاق البطولة، طموحه لتجديد الانتصار بها، وقال: "أنا أعشق دبي، تحمل لي ذكريات رائعة كثيرة، أولها كانت مشاركتي قبل عشرين عاماً في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، لقد التقيتُ بالعديد من الأشخاص الرائعين خلال هذه الرحلة، وبصراحة، لطالما شعرتُ أنها المكان الأمثل لبدء العام".

وأضاف: "شعرت بفخر كبير للغاية عندما حققت الفوز باللقب لأول مرة في عام 2009، وكان أمر رائع كونه أول فوز في مسيرتي الاحترافية وتحقق في مثل هذا المكان وهذه البطولة العريقة، مع قائمة الفائزين المتميزة، وبعد أن لعبت هنا كلاعب هاوٍ لسنتين، وبفضل تأهلي للأدوار النهائية في هذه البطولة تصدرت التصنيف العالمي للاعبين الهواة".

وتابع: " ما زلت أعتقد أنني أواصل التحسّ، لقد قلت هذا من قبل للجميع، أنا أؤمن حقًا أنني لاعب أفضل الآن مما كنت عليه قبل عشر سنوات، فالتسديدات القصيرة كانت من أضعف نقاطي قبل عشر سنوات، وقد حولتها إلى إحدى نقاط قوتي."

وعبر الإنجليزي تيريل هاتون، حامل اللقب، عن تطلعه لمحاولة تجديد تفوقه، وقال: "من الرائع دائماً التواجد هنا والمشاركة في هذه البطولة، هذه هي مشاركتي الثالثة عشرة في جولة دي بي ورلد، وكانت هذه البطولة دائماً من البطولات التي كنت أتطلع للمشاركة فيها، أو كنت أتمنى أن أشارك فيها يوماً ما. أتذكر عندما كنت طفلاً، كنت أستيقظ مبكراً قبل الذهاب إلى المدرسة، وكنت أستمتع بمشاهدة هذه البطولة على التلفاز، لذلك فإن الفوز هنا العام الماضي كان أمرٌ أشبه بالحلم، ولكنه مميز للغاية، وأستمتع دائماً ببدء موسمي هنا، وأتطلع لتكرار الفوز مجدداً".

على صعيد آخر، أوقعت قرعة الجولة الأولى، أحمد سكيك، قائد منتخبنا الوطني، الذي يشارك كلاعب محترف لأول مرة في مسيرته في هذه البطولة العالمية، في المجموعة 22، إلى جانب الأسكتلندي دافيد لو، والهندي يوفراج ساندو.

فيما يتواجد اللاعب الإماراتي الآخر، أدريان أوتايجوي في المجموعة الخامسة إلى جانب الفنلندي أوليفر لينديل والياباني يوتو كاتسوراجاوا.

وينطلق ماكلروي في المجموعة 18، التي تضم أيضاً تيريل هاتون وتومي فليتوود.