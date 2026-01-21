ريال مدريد يغرق في أزمة مالية معقدة بسبب الديون المتراكمة

ذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد يعيش أزمة مالية خانقة بإمكانها أن تغرق سفينة النادي، سيما بعد تراجع أداء الفريق محلياً وأوروبياً.

وقالت صحيفة أونز مونديال الفرنسية إن العملاق المدريدي يُقدِمُ على مخاطرة مالية مقلقة، مع ديون تتجاوز مليار يورو وثلاثة قروض.

وتابعت: "يواجه ريال مدريد، أكثر من أي وقت مضى، ضغوطاً لتحقيق نتائج ملموسة، لا سيما في ظل وضعه المالي المُتأزم".

وأضافت: "هذا الموسم، يسير ريال مدريد على حافة الهاوية، داخل الملعب وخارجه. فمع مشروع ترميم ضخم في ملعب سانتياغو برنابيو، تُقدر تكلفته بين 1.1 و1.3 مليار يورو، ويُموّل بالكامل من ثلاثة قروض، يجد النادي نفسه تحت ضغط اقتصادي هائل".

وواصلت أن كل مباراة، وكل نتيجة، تصبح مسألة حاسمة، فأدنى تعثر أو هزيمة قد تعرض النادي "الملكي" للخطر ليس فقط رياضياً ولكن مالياً أيضاً.