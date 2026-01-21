برشلونة وليفربول ويوفنتوس تتسابق لتأهل مباشر في «الأبطال»

تتوالى الأخبار السيئة بالنسبة لبرشلونة الإسباني، الذي خسر أولى مبارياته منذ نحو شهرين، وتقلّص الفارق بينه وملاحقه ريال مدريد إلى نقطة، مع غياب هدافه فيران توريس للإصابة وإيقاف نجمه، لامين جمال، عن مواجهة مهمة مع مضيفه سلافيا براغ التشيكي، اليوم، في الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

جولة مهمة أيضاً بالنسبة إلى ليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي الباحثين عن ضمان مكان بين الثمانية الأوائل، حين يواجهان مرسيليا الفرنسي وبنفيكا البرتغالي توالياً.

وفي براغ ستكون هذه فرصة أخيرة بالنسبة لسلافيا للحاق بالملحق، وهو الذي لم يحقق أي انتصار واكتفى بثلاث نقاط فقط، بل لم يخض أي مباراة رسمية منذ أكثر من شهر.

وبالنسبة لبرشلونة فرصة للتقدّم على حساب فريق لم يفز على أرضه في المسابقة القارية في آخر ثماني مباريات، ولو أن الفريق الكاتالوني يدخل المباراة بمعنويات منخفضة بعد خسارة أمام ريال سوسييداد وضعت حداً لسلسلة من 11 فوزاً متتالياً في مختلف المسابقات.

ويأمل فريق المدرب الألماني هانزي فليك تحقيق ثاني فوز خارج الديار في دوري الأبطال في ست مباريات (تعادل مرة وخسر ثلاث مرات)، لكنه يجد نفسه من دون نجمين من قوته الهجومية الضاربة: لامين جمال وفيران توريس.

وبالنسبة إلى الأول، فإن غيابه يأتي لتراكم الإنذارات، في حين أكد النادي غياب الثاني بسبب إصابة عضلية في ساقه اليمنى تعرّض لها في المباراة الأخيرة أمام سوسييداد وستُبعده نحو 10 أيام. ولن يستفيد برشلونة من خدمات المدافع البرتغالي جواو كانسيلو غير المسجّل على كشوف الفريق في دور المجموعة الموحدة من دوري الأبطال.

ومع ذلك سيعتمد فليك على المهاجم الإنجليزي، ماركوس راشفورد، الذي فكّ صيامه عن التهديف، والبرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأشار فليك، في وقت سابق، إلى أنه لم يُتخذ قرار بشأن إمكانية تحويل إعارة الدولي الإنجليزي من مانشستر يونايتد إلى عقد دائم في الصيف.

وقال فليك: «(المدير الرياضي) أنا وديكو نتحدث دائماً عن فريقنا وما يمكننا القيام به، أداء ماركوس كان جيداً للغاية حتى الآن، لكن علينا إدارة الأمر، هذه مهمة ديكو والنادي في ما يخص الموسم المقبل، وعلينا الانتظار».

وأضاف: «لدينا مزيد من الوقت، أشهر كثيرة، أيام كثيرة، أسابيع كثيرة، هكذا هي الأمور».

عودة صلاح

وتُنتظر عودة قائد منتخب بلاده، محمد صلاح، إلى ليفربول، على الرغم من أن النادي لم يُعلن عنها بعد.

وشهد آخر أيام قائد «الفراعنة» مع النادي الإنجليزي - قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، حيث حلّ رابعاً - غموضاً حول مستقبل المصري، إثر استبعاده من التشكيلة بعد اتهامه ليفربول بـ«التخلي عنه» بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مباريات عدة.

لكن مدربه الهولندي، أرنه سلوت، أكد الأسبوع الماضي: «نحن في محادثات معه حول المنتظر منه هناك، والمنتظر منه هنا، سيعود إلينا الأسبوع المقبل».

وأضاف: «أنا سعيد بعودته، مو كان مهماً جداً لهذا النادي ولي شخصياً، لذلك أنا سعيد بعودته، حتى لو كان لدي 15 مهاجماً، لكنت سعيداً أيضاً بعودته».