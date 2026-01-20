المغرب تتجاوز مصر وتحقق أفضل تصنيف لمنتخب عربي على مر التاريخ

حقق منتخب المغرب إنجازاً جديداً بعدما أصبح صاحب أفضل تصنيف لمنتخب عربي على مر التاريخ، بوصوله إلى المركز الثامن عالمياً، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم منتخب مصر، الذي بلغ المركز التاسع عالمياً في عام 2010.

وبحسب تصنيف المنتخبات، الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن يناير، احتل منتخب "أسود الأطلس" المركز الثامن عالمياً برصيد 1736.57 نقطة، ولم يسبقه أي منتخب عربي على ذلك.

فيما تقدم منتخب مصر 4 مراكز، ليقع في المركز الـ31 عالمياً برصيد 1556.71 نقطة، بعدما كان في المركز الـ35.

وخسر المغرب لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 لصالح السنغال، إذ تفوّق الأخير عليه بهدف دون رد في المباراة النهائية الّتي أُقيمت على أرض ملعب الأمير مولاي عبد الله، الأحد.

فيما أنهى منتخب "الفراعنة" بطولة القارة السمراء في المركز الرابع، إذ خسر من نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بركلات الترجيح بنتيجة 2/4 عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، السبت.