حقيقة وفاة رجل أمن بسبب شغب نهائي كأس أمم إفريقيا

نفت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب وجود أي حالات وفاة نتيجة اعتداء إجرامي على أحد أفراد الأمن خلال النهائي الإفريقي.

وكانت تقارير نشرت عبر الإنترنت ادعت تسجيل حالة وفاة مزعومة راح ضحيتها أحد رجال الأمن في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وأوضح بلاغ للمديرية أن مصالح الأمن الوطني: "لم تسجل أي وفاة لعنصر من عناصر الأمن الخاص، ولا في صفوف المكلفين بجمع الكرات، كما لم تباشر أي إجراءات معاينة لجثة شخص توفي بسبب أحداث مرتبطة بالشغب الرياضي، وهي المعطيات التي تم تأكيدها بعد مراجعة مختلف المؤسسات الصحية".

واختتمت: "وإذ تدحض مصالح الأمن الوطني هذه الأخبار الكاذبة والمضللة والتمست تعليماتها بشأن فتح أبحاث قضائية للكشف عن المتورطين في نشرها وتعميمها، بغرض تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية”.

وخسرت المغرب صاحبة الأرض بهدف دون رد أمام السنغال في مباراة مليئة بالأحداث المثيرة بعد أوقات إضافية مساء أول أمس الأحد.

وشهدت المباراة محاولة غير مكتملة من لاعبي السنغال للانسحاب إلى جانب اشتباكات بين مجموعات من جماهير أسود التيرانغا مع أمن ملعب اللقاء "الأمير مولاي عبد الله".