غيابات مفاجأة تربك برشلونة في رحلة دوري أبطال أوروبا

يواجه الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أزمة غيابات خلال مباراة الفريق المقبلة أمام سلافيا براغ التشيكي، ما يربك حساباته

ويلتقي برشلونة مع سلافيا براغ في التشيك غداً، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

ولن يتواجد لامين يامال جناح برشلونة ونجمه الأبرز في لقاء سلافيا بسبب الإيقاف، مع شكوك حول جاهزية البرازيلي رافينيا للقاء.

البرتغالي جواو كانسيلو المنضم للبارسا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لن يلعب كونه لم يتم تسجيله ضمن قائمة الفريق الحالية، وسيكون متاح في الأدوار الإقصائية أو مباريات الملحق في حال لم يتأهل برشلونة ضمن الثمانية الأوائل في جدول الترتيب.

وضم برشلونة من الفريق الرديف خوان هيرنانديز وداني رودريغيز من أجل تعزيز الجانب الهجومي.

وعانى رافينيا من كدمة في القدم مما تسبب في غيابه عن مواجهة ريال سوسيداد الأخيرة والتي خسرها البارسا الأحد 1-2 مما أوقف سلسلة انتصارات الفريق في الدوري.