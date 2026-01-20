مانشستر سيتي يعلن صفقة شتوية جديدة

تعاقد نادي مانشستر سيتي، مع قلب الدفاع الإنجليزي مارك جيهي قادماً من كريستال بالاس، بعقد يمتد لخمسة أعوام ونصف العام.

ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، ​لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة انتقال اللاعب الدولي 25 عاماً، والذي كان يتبقى في عقده مع ​بالاس ستة أشهر، ​تبلغ نحو 20 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح جيهي ثاني صفقات سيتي ⁠في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، بعد التعاقد مع الجناح أنطوان سيمينيو من ⁠بورنموث.

وقال مدير كرة القدم في مانشستر ‍سيتي، هوغو فيانا، في بيان: "من الواضح ‌أن مارك كان أحد ‍أفضل ‍المدافعين في كرة القدم ‍الإنجليزية منذ فترة ليست بالقصيرة، لذا نحن سعداء للغاية بضمه إلى مانشستر سيتي".

ويحتل سيتي المركز الثاني في ‌جدول ​ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة من 22 مباراة، بفارق سبع نقاط ⁠خلف المتصدر آرسنال.