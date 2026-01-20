عقوبات رادعة تهدد السنغال بعد النهائي الإفريقي

أوضحت تقارير صحافية، سلسلة العقوبات المتوقعة على منتخب السنغال، بعد أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ذكر الإعلامي ميكي جونيور المهتم بأخبار كرة القدم الإفريقية على منصة "إكس" أن السنغال سيتلقى عقوبات رادعة أبرزها:

- توجيه إنذار رسمي إلى الاتحاد السنغالي لكرة القدم، إلى جانب فرض غرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف دولار.

- إيقاف أي شخص ثبت تورطه في التحريض على الانسحاب المؤقت من أرض الملعب لمدة لا تقل عن مباراتين.

- إيقاف أفراد من الجهاز الفني المتورطين في الواقعة لمدة لا تقل عن أربع مباريات، مع فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف دولار.

- تشديد الرقابة الانضباطية على منتخب السنغال في الاستحقاقات المقبلة، مع اعتبار الواقعة سابقة قد تؤثر على قرارات مستقبلية.

- تأكيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن أي تصرف يمس الروح الرياضية واللعب النظيف لن يتم التساهل معه، خاصة في البطولات الكبرى التي تمثل واجهة كرة القدم في أفريقيا.