مانشستر سيتي يُعزّز دفاعه بقائد كريستال بالاس

عزّز مانشستر سيتي، ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، خطّه الدفاعي المتأثّر بإصابات عدة، بضمّ مارك غويهي، قائد كريستال بالاس، الذي كان عقده يقترب من نهايته، وفق ما أُعلن أمس.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، دفع سيتي ما يعادل 23 مليون يورو، للتعاقد مع الدولي الإنجليزي البالغ 25 عاماً، وأوضح النادي، في بيان، أن غويهي وقّع عقداً لخمسة أعوام ونصف العام، أي حتى 2031.

وقال المدافع: «أنا سعيد للغاية، وفخور جداً بكوني سألعب في مانشستر سيتي، يبدو هذا الانتقال كأنه ثمرة كل العمل الشاق الذي بذلته في مسيرتي، أنا الآن في أفضل نادٍ بإنجلترا، وضمن مجموعة مذهلة من اللاعبين».