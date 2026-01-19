الاتحاد المغربي يتقدم بشكوى إلى كاف وفيفا بشأن واقعة انسحاب منتخب السنغال

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الاثنين، أنه بصدد تقديم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) والاتحاد الدولي (فيفا) بشأن واقعة انسحاب لاعبي منتخب السنغال خلال نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. وكان نهائي بطولة القارة السمراء، أمس الأحد، قد شهد انسحاب لاعبي منتخب "أسود التيرانغا" لدقائق، اعتراضاً على قرارات الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، إذ ألغى هدفاً لمنتخب السنغال واحتسب ركلة جزاء لمنتخب المغرب في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع 90+.

وبعد عودة لاعبي منتخب "أسود التيرانغا" إلى أرض الملعب واستئناف المباراة، أهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء لتستمر نتيجة التعادل السلبي، قبل أن يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين وتسجيل منتخب السنغال لهدف الفوز.

وقال الاتحاد المغربي عبر حساباته في منصات التواصل الاجتماعي إن انسحاب لاعبي المنتخب المنافس "أثر بشكل كبير على السير العادي للمباراة ومردود اللاعبين".

في وقت سابق من اليوم، أدان "كاف" السلوك "غير المقبول" لبعض اللاعبين والمسؤولين خلال نهائي البطولة.

وقال الاتحاد الأفريقي إنه يقوم بمراجعة جميع اللقطات، وسيحيل الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدّ المدانين.