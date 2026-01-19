"منشفة ميندي".. معركة خلف الكواليس في نهائي المغرب والسنغال (فيديو)

لم تكن الكرة وحدها محور الاهتمام في نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال، إذ سرعان ما تحولت منشفة حارس مرمى المنتخب السنغالي، إدواردو ميندي، إلى عنصر لافت جذب أنظار الجماهير وعدسات الكاميرات، وأشعل نقاشاً واسعاً بعدما تسببت في "فوضى" داخل الملعب وخارجه، وسط أجواء من الشد والجذب في مشهد وصفه المراقبون بأنه "غير احترافي".

تعود تفاصيل الأزمة إلى قيام جامعي الكرات في ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط بمحاولات متكررة لسحب المنشفة الخاصة بالحارس ميندي، ظناً منهم أنها نوع من السحر أو الشعوذة لمنع لاعبي المغرب من تسجيل الأهداف، في ظل الأهداف المهدرة أمام المرمى.

وأظهرت مقاطع الفيديو المصورة في كواليس المباراة تدخل الحارس الاحتياطي للسنغال، ييفان ديوف، لمحاولة حماية المنشفة والإمساك بها من أمام لاعب المغرب اسماعيل الصابيري، وذلك لضمان جاهزية زميله ميندي ومنحه فرصة لتجفيف يديه ووجهه من المياه في الأجواء الماطرة، الأمر الذي تحول لاحقاً إلى شد وجذب مع جامعي الكرات الذين حاولوا انتزاع المنشفة بالقوة.

أشرف حكيمي يدخل في الأزمة

وأثارت الدهشة أيضاً استجابة قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي، لطلب أحد المشجعين الجالسين خلف مرمى السنغال بضرورة إبعاد المنشفة عن الشباك، فقام بالفعل بانتزاعها ورميها بعيداً قبل أن يتدخل أحد لاعبي السنغال لإعادتها إلى مكانها.

يذكر أن المباراة شهدت أحداثاً غريبة أخرى، بدأت بشغب جماهير السنغال احتجاجاً على قرارات الحكم، لا سيما بعد إلغاء هدفٍ لـ"أسود التيرانغا"، وامتدت حالة الفوضى إلى انسحاب لاعبي السنغال من الملعب اعتراضاً على احتساب ضربة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، وذلك بناءً على طلب المدرب والكادر الإداري. ولولا تدخل نجم المنتخب ساديو ماني في اللحظات الحرجة لإعادة زملائه إلى الملعب، لكانت فضيحة كروية إفريقية قد حدثت في النهائي.

استكملت المباراة بضربة جزاء أهدرها النجم المغربي إبراهيم دياز بعدما سدد الكرة بطريقة "بانينكا"، وتصدى لها الحارس ميندي ببراعة، قبل أن يستثمر السنغاليون معنوياتهم المرتفعة ويخطفوا هدف الفوز واللقب الثاني في تاريخ بلادهم بعد نسخة 2021، في سيناريو مثير للدهشة والجدل معاً.

تصريح مستفز من حارس نيجيريا

من جهته، أثار حارس مرمى منتخب نيجيريا، ستانلي نوابالي، جدلاً بعد النهائي، إذ نشر على حسابه الرسمي على «إنستغرام» منشوراً قال فيه: «استخدموا منشفتي لمسح دموعكم»، في إشارة لما تعرض له أيضاً من مضايقات متكررة من جامعي الكرات، الذين تعمدوا سحب منشفة الحارس قبيل ركلات الترجيح في مباراة نصف النهائي التي فاز بها المغرب.