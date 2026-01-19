منع "ميدو" من الظهور الإعلامي بسبب التشكيك في إنجازات المنتخب المصري

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، جميع الوسائل الإعلامية، بمنع ظهور لاعب منتخب مصر السابق، أحمد حسام الشهير بـ"ميدو"، وذلك على خلفية اتهامه بالتشكيك في الإنجازات الرياضية التي حققها المنتخب المصري خلال السنوات الماضية.

ونقلت وسائل إعلام مصرية، بيان عن المجلس جاء فيه أن قرار المنع، جاءت بسبب ما اعتبره المجلس إساءة وتشكيك في الإنجازات التي حققها المنتخب الوطني خلال الفترة من 2006 وإلى 2010، وذلك خلال استضافته في أحد البرامج الحوارية الشهيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع "ميدو" قبل أن يتخذ القرار النهائي بشأن مسألة ظهوره، وفقاً للمجلس.