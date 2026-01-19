جوردي كرويف مديراً رياضياً لأياكس أمستردام المتعثر

عُيّن جوردي، نجل الأسطورة يوهان كرويف، مديراً رياضياً لنادي أياكس أمستردام الهولندي.

وسيتسلم كرويف، البالغ 51 عاماً، مهامه الجديدة ابتداء من الأول من فبراير، بعقد يمتد حتى يونيو 2028، ومن أولى مهامه إيجاد مدرب جديد للفريق، بعد إقالة جون هيتينغا.

وقال كرويف: «لا حاجة إلى القول كم يعني هذا لعائلتي ولي شخصياً، وفي الملعب الذي يحمل اسم والدي، وفي النادي الذي كان مهماً بالنسبة لي منذ صغري».

ويتخلف أياكس بفارق 18 نقطة عن أيندهوفن متصدر الدوري الهولندي، وتعرض لخسارة ثقيلة أمام ألكمار بسداسية نظيفة في الكأس.