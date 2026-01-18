ماذا قال مدرب مصر حسام حسن عن تشجيع جمهور المغرب لنيجيريا في كأس إفريقيا

تحدث مدرب منتخب مصر، حسام حسن عن واقعة تشجيع الجماهير المغربية للمنتخب النيجيري خلال مواجهة تحديد المركز الثالث أمام "الفراعنة"، السبت، ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 والتي انتهت لمصلحة "النسور الممتازة" 4-2 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 0-0).

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا تعليق، فكل شخص حر في اختيار من يشجعه، ونحن نحترم الجميع".

وأضاف: "نشعر بالفخر بما يقدمه أي منتخب عربي أو إفريقي في البطولات الكبرى ومنها كأس العالم، ولن نحاسب أحدا على تشجيعه داخل الملعب. تركيزنا منصبّ فقط على تطوير المنتخب وتحسين مستواه".

وكان حسام حسن قد أثار جدلاً واسعاً بتصريحاته في بطولة كأس إفريقيا بعد الخسارة أمام السنغال والخروج من المنافسة من الدور نصف النهائي، إذ انتقد التنظيم والجماهير الامر الذي أثار حفيظة الجمهور المغربي الذي حضر مباراة المركز الثالث ووقف مشجعاً لمنتخب نيجيريا.