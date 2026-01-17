ريال مدريد يصالح جماهيره بالفوز على ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد أول فوز تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا بالتغلب بهدفين نظيفين على ضيفه ليفانتي ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم.

أحرز الريال هدفيه في الشوط الثاني، حيث تقدم بهدف كيليان مبابي في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وأضاف راؤول أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 65 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مؤقتاً إلى نقطة واحدة مع برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر، وقبل الأخير.

وتجاوز العملاق المدريدي أيضاً بهذا الفوز كبوة خسارة لقبين في الأسبوع الماضي بعد الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني التي أدت إلى إقالة المدرب السابق، تشابي ألونسو، وكذلك الخروج الصادم من كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام ألباسيتي أحد أندية الدرجة الثانية، يوم الأربعاء الماضي.

بدأت المباراة بصافرات استهجان قوية من الجماهير في "سانتياجو برنابيو" استهدفت بشكل خاص جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي، مع هتافات واضحة تطالب برحيل الرئيس فلورنتينو بيريز، مما عكس حالة من الغضب الجماهيري عقب رحيل المدرب تشابي ألونسو.