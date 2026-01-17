وفاة صادمة تهز أرجاء فيورنتينا

توفي رجل الأعمال ومالك نادي فيورنتينا الإيطالي، الأميركي من أصل إيطالي روكو كوميسو، عن 76 عاماً، وفق ما أعلن النادي اليوم.

وكان كوميسو، الذي امتلك سابقاً نادي نيويورك كوزموس، مؤسس شركة "ميديكوم كوميونيكيشنز"، إحدى أكبر شركات خدمات التلفزيون بالكابل في الولايات المتحدة.

وُلد كوميسو في إيطاليا قبل أن ينتقل مع عائلته إلى الولايات المتحدة في طفولته، حيث بنى إمبراطورية اقتصادية راكمت ثروة قدّرتها "فوربس" بـ 5.9 مليارات دولار.

وجاء في بيان فيورنتينا: "ببالغ الحزن والأسى تعلن عائلة كوميسو وفاة الرئيس روكو ب. كوميسو"، موضحا أنه خضع لـ “علاج طبي مطوّل".

واشترى كوميسو نادي فيورنتينا في 2019، ولعب دورًا فعالاً في إدارته، مستثمراً في مركز تدريب جديد بقيمة 120 مليون يورو، وساعياً لإعادة الفريق إلى أمجاده في خمسينيات وستينيات القرن الماضي حين أحرز لقب الدوري الإيطالي مرتين وتوج بلقبين أوروبيين.

وخلال فترة ملكيته، بلغ الفريق ثلاث مباريات نهائية: كأس إيطاليا 2023، وبطولة كونفرنس ليغ القارية في 2023 و2024، لكنه خسرها جميعاً.

ويعيش النادي، الذي سيحتفل بمئويته الموسم المقبل، موسماً صعباً، إذ يحتل حاليا المركز الثامن عشر، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري الإيطالي.

كما امتلك كوميسو نادي كوزموس، الفريق السابق لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، بين 2017 و2025.