تحركات سرية لتعيين زيدان مدرباً لـ "الديوك"

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بدأ العمل بالفعل على ملف تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الأول.

ورغم رغبة رئيس الاتحاد، فيليب ديالو، في الانتظار حتى نهاية مونديال 2026 للإعلان عن خليفة ديدييه ديشامب، إلا أن التحركات بدأت فعلياً خلف الكواليس.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" أن العمل الحالي لا يقتصر على التفاوض مع زيدان فحسب، بل يمتد لمناقشة وتشكيل الجهاز الفني الذي سيرافقه في مهمته المقبلة.

ويسعى الاتحاد لترتيب كافة التفاصيل لضمان جاهزية "زيزو" لتولي القيادة فور انتهاء المونديال الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونقلت "ليكيب" عن فيليب ديالو قوله إنه يكن إعجاباً كبيراً لزيدان وما قدمه للكرة الفرنسية كلاعب ومدرب، لكنه شدد على ضرورة "القيام بكل شيء في وقته"، مؤكداً أن التركيز الحالي منصب على تحضير المنتخب للبطولة العالمية المقبلة.