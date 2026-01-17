المغرب يؤجل الامتحانات المدرسية للاستعداد لنهائي أمم إفريقيا

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، عن تأجيل تواريخ إجراء الامتحان الموحد المحلي وفروض المراقبة المستمرة لسلكي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء جاء نظراً لتزامن المواعيد السابقة مع المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، التي سيخوضها منتخب المغرب أمام نظيره السنغالي على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط يوم الأحد المقبل.

وتهدف الوزارة من هذا القرار إلى تمكين التلاميذ وأسرهم من متابعة هذا الحدث الرياضي القاري المهم الذي يحظى باهتمام شعبي واسع.

واختتمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على التزامها بضمان مصلحة المتعلمين والمتعلمات والتوفيق بين متطلبات الزمن المدرسي والسياقات الوطنية.