غياب مبابي صداع في رأس مدريد

يستمر صداع ريال مدريد بغياب نجمه الفرنسي كيليان مبابي عن مواجهة ضيفه ليفانتي، اليوم، في الدوري الإسباني.

ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، لن تتم المخاطرة بالمهاجم الفرنسي في اللقاء، الذي يجري على ملعب «سانتياغو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية في ظل استمرار معاناته من آلام في الركبة تعرض لها قبل فترة العطلة الشتوية.

ومن المنتظر أن يعتمد المدرب الجديد للريال ألفارو أربيلوا على غونزالو غارسيا (21 عاماً) في قيادة هجوم الريال بالمباراة، حيث قدم اللاعب الشاب أداء رائعاً في غياب مبابي، بتسجيله 5 أهداف في مباريات الفريق الأربع الأخيرة من بينها ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك ريال بيتيس ببطولة الدوري، وهدف في الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بالسوبر المحلي، وهدف أيضاً في مرمى ألباسيتي ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ويعني غياب مبابي استمرار غونزالو غارسيا في مركز المهاجم الأساسي.

ومر ريال مدريد بأسبوع عصيب، بعدما خسر أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، قبل أن يُقصى في مفاجأة من العيار الثقيل من بطولة كأس ملك إسبانيا الأربعاء الماضي على يد فريق ألباسيتي المنافس بدوري الدرجة الثانية.