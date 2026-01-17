بلاتيني يهاجم إنفانتينو: رئيس مستبد ويحب الأثرياء

انتقد الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أمينه العام السابق السويسري جياني إنفانتينو، الذي قال إنه أصبح «أكثر استبداداً» كرئيس للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتولى إنفانتينو رئاسة «فيفا» عام 2016 خلفاً لمواطنه جوزيف بلاتر، بعد أن باءت محاولة بلاتيني لقيادة الهيئة التي تدير شؤون اللعبة الشعبية الأولى في العالم بالفشل، إثر إيقافه هو وبلاتر عن ممارسة أي نشاط كروي بسبب مخالفات أخلاقية.

وزعم بلاتيني، في حديث لصحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس، أن إيقافه كان له دوافع سياسية، وأوضح أن بعض المسؤولين في «فيفا» لم يريدوا له أن يتولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح بلاتيني: «إنفانتينو كان مساعداً جيداً، لكنه ليس قائداً جيداً. عمل بجد في (يويفا)، غير أن لديه مشكلة واحدة هي أنه يحب الأثرياء وأصحاب النفوذ، أصحاب المال. هذه هي شخصيته. كان كذلك عندما كان مساعداً، لكنه لم يكن مسؤولاً آنذاك».

وشدد بلاتيني: «للأسف، أصبح إنفانتينو أقرب إلى الاستبداد منذ الجائحة».

وتابع: «أعتقد أنه أضاع اللعبة. هناك ديمقراطية أقل (داخل فيفا) مما كانت عليه في عهد بلاتر. يمكنك أن تقول ما تشاء عن بلاتر، لكن مشكلته الرئيسة هي رغبته في البقاء في (فيفا) مدى الحياة. لقد كان شخصاً جيداً لكرة القدم».