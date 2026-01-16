"ركلة أغرب من الخيال".. الحظ يحرم الأردن نصف نهائي كأس آسيا 23 سنة (فيديو)

ودّع المنتخب الأولمبي الأردني بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، بعد خسارته أمام نظيره الياباني بنتيجة 2-4 بركلات الترجيح، عقب تعادل مثير 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن الدور ربع النهائي للبطولة المقامة حاليا في السعودية، في خروج مؤلم جاء رغم الأداء القوي وامتداد المباراة حتى لحظاتها الأخيرة.

وكان «النشامى» قريبين من حسم المواجهة في وقتها الأصلي، بعدما افتتح علي العزايزة التسجيل للمنتخب الأردني في الدقيقة 30، واضعين اليابان تحت ضغط كبير، غير أن الحظ لم يحالف الأردن في الشوط الثاني، حين أدرك المنتخب الياباني التعادل في الدقيقة 51، إثر تسديدة من شوسوكي فورويا غيّر علي حجبي اتجاهها بالخطأ إلى الشباك.

واستمر التعادل قائما طوال 120 دقيقة، وسط ندية كبيرة وتكافؤ واضح بين المنتخبين، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لليابان، بعدما سجل لاعبوها ريون إيتشهيارا ويوتاكا ميتشيوكي وريوكي ساتو وتوكومو كاواوي، في حين نجح صالح فريج وعودة الفاخوري في التسجيل للأردن، بينما لم يحالف التوفيق محمد طه ومحمد الشطي.

وجاء خروج المنتخب الأردني بطعم الحسرة، بعدما قدم لاعبوه مستوى مميزًا وروحًا قتالية عالية، ليغادر البطولة تحت قيادة مدربه المغربي عمر نجحي، وسط إشادة بالأداء العام رغم قسوة النهاية بركلات الترجيح، التي لم تنصف طموحات "النشامى" خصوصاً أن الحارس الأردني تمكن من التصدي خلال لركلة ترجيح يابانية لكن أثناءاحتفاله كانت الكرة تدور في السماء وعادت لترتطم بالارض وتتجه إلى الشباك وسط دهشة المراقبين ما كرس بأن التوفيق لم يحالف الأردن في المباراة.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الياباني إلى الدور نصف النهائي، حيث يواصل مشواره في البطولة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مواجهات نصف النهائي الأخرى، التي تشهد لقاء الإمارات مع فيتنام، وأوزبكستان مع الصين، وأستراليا أمام كوريا الجنوبية.