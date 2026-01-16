الكشف عن نسخة خاصة من الكرة الرسمية لنهائي أمم أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، وشركة (بوما) للأدوات والمستلزمات الرياضية، اليوم، والمزوّد التقني، عن نسخة خاصة تذكارية من الكرة الرسمية لمباريات كأس أمم أفريقيا، المقامة حاليا بالمغرب، والمخصصة للمباراة النهائية للمسابقة القارية.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره السنغالي، بعد غد الأحد، على ملعب (مولاي عبدالله) في العاصمة المغربية الرباط، في المباراة النهائية للبطولة، حيث يتطلع كلا المنتخبين للتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهما.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ(كاف)، اليوم، أن المنتخبين سيلعبان بالنسخة الخاصة من الكرة الرسمية للمباريات، والتي تتميز بلمسات ذهبية تكريما لمنتخبي النهائي.

وأشار كاف إلى أن الكرة، التي استخدمت خلال منافسات كأس أمم أفريقيا، تتميز بتصميم لافت يدمج الزخارف الهندسية التقليدية للزليج المغربي، والتي تتميز بنجمة مركزية، وأشكال بتلات زهرية وتناظر دائري.

واعتمدت الكرة، التي تحمل اسم (إتري) على تكنولوجيا (أوربيتا 6) المتقدمة من بوما، لتجمع بسلاسة بين الإرث والابتكار، وتوفر معايير الأداء المطلوبة للمنافسات على أعلى المستويات، مع الاحتفاء في الوقت ذاته بالثقافة الأفريقية.

يشار إلى أن النسخة الحالية للمسابقة انطلقت في 21 ديسمبر الماضي، وشهدت تسجيل 120 هدفا حتى الآن في 50 مباراة.