الكاف: الإيرادات التجارية لكأس أمم أفريقيا ارتفعت بنسبة 90 في المئة

قال ‌الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إنه حقق زيادة بنسبة 90 في المئة في الإيرادات التجارية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، واصفاً إياها "القصة التجارية الأكثر ⁠نجاحا في تاريخ كرة القدم الأفريقية" دون تقديم أي أرقام.

وأضاف الكاف اليوم، أن ذلك يرجع إلى ⁠زيادة الشركاء التجاريين وتوزيع الحقوق الإعلامية والمغامرة في أسواق جديدة، أبرزها في آسيا.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة الحاكمة للرياضة في أفريقيا "يترافق هذا النمو مع توسع تدريجي في محفظة الرعاة. فقد ارتفع عدد الشركاء التجاريين من تسعة خلال ‌كأس أمم ‌أفريقيا في ⁠2021، إلى 17 خلال كأس أمم أفريقيا في ساحل العاج 2023.

وأضاف الكاف "في نسخة 2025 بالمغرب، تم استقطاب المزيد من الشركاء، ليصل العدد حاليا إلى 23 راعيا.

"يعكس هذا التوسع جاذبية البطولة للعلامات التجارية ‍العالمية الجديدة، إلى جانب احتفاظها بالشركاء الحاليين، الذين حققت لهم كأس أمم أفريقيا عائدا استثماريا ممتازا".

وخلال اجتماع الجمعية العمومية العام الماضي قال الكاف إنه حقق عائدات تعاقدية ‍صافية بلغت 96 مليون دولار في كأس الأمم الأخيرة.

وأضاف الكاف في تقريره السنوي العام الماضي، إنه من المتوقع أن تساهم نسخة المغرب في تحقيق أرباح صافية بقيمة 114 مليون ‍دولار.