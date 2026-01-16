قرار نهائي حول مدرب منتخب مصر في كأس العالم 2026

جدد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبوريدة، الثقة في المدير الفني للمنتخب الأول، حسام حسن، عقب نهاية مباراة "الفراعنة" ونظيره السنغالي الأربعاء في نصف نهائي كأس أمإأفريقيا.

وقال أبوريدة، حسب تصريحات الإعلامي خالد الغندور، عبر برنامج ستاد المحور، أن حسن سيكمل المشوار مع المنتخب وسيخوض معه بطولة كأس العالم 2026.

وودع المنتخب المصري بطولة كأس أمم إفريقيا من دور نصف النهائي، عقب خسارته أمام منتخب السنغال بهدف نظيف، على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة عروس الشمال المغربي، وقاد ساديو ماني نجم "أسود التيرانغا" منتخب بلاده إلى النهائي الحلم بهدف جاء من تسديدة لا تصد ولا ترد في الدقيقة 78.

واستحوذ المنتخب السنغالي على مجريات المباراة، فيما اعتمد المنتخب المصري على دفاع المنطقة وسلاح المرتدات، في إعادة لنهائي نسخة 2021.

وبدا أن ​المباراة في طريقها ​للأشواط الإضافية، إلا أن ماني سيطر على كرة ⁠مرتدة من خارج منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة استقرت في ⁠الزاوية اليمنى للحارس محمد الشناوي.

وستواجه ‌السنغال، التي تسعى للفوز باللقب للمرة الثانية بعد التفوق على مصر قبل أربع سنوات، الفائز ‌بين ​المغرب ونيجيريا في مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا الأخرى.