مانشستر سيتي يعرض مرموش على غلطة سراي

كشفت وسائل إعلام تركية أن نادي مانشستر سيتي عرض مهاجمه الدولي المصري عمر مرموش على نادي غلطة سراي التركي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح موقع "Haber Sarikirmizi” أن اللاعب صاحب الـ26 عاماً يرحب فقط بفكرة الانتقال على سبيل الإعارة، في ظل اهتمام متزايد من أندية إنجليزية أخرى مثل توتنهام وأستون فيلا.

ويأتي هذا التحرك بعد تراجع ترتيب مرموش في خيارات المدرب بيب غوارديولا، خاصة بعد التعاقد مع أنطوان سيمينيو الذي أصبح الخيار المفضل في هجوم "السيتيزنز".

ويسعى النجم المصري للحصول على دقائق لعب أكثر لضمان استمرارية تألقه، مما يفتح الباب أمام رحيله المؤقت عن الدوري الإنجليزي أو الانتقال لفريق آخر داخل "البريميير ليغ".

