أربيلوا يتحمّل مسؤولية هزيمة ريال مدريد «المذلة» في كأس إسبانيا

قال مدرب ريال مدريد الجديد، ألفارو أربيلوا، إنه لا يخشى الفشل، متحملاً مسؤولية الهزيمة المذلة التي مُني ‌بها ريال مدريد 3-2 أمام فريق ألباسيتي، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، في دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، أول من أمس.

وعانى أربيلوا بداية كارثية لمسيرته التدريبية مع ريال مدريد، بعد توليه مسؤولية العملاق الإسباني، عقب رحيل تشابي ألونسو، الإثنين الماضي.

وجاءت هذه النتيجة الصادمة لتختتم أسبوعاً كئيباً ⁠للنادي، الذي خسر أيضاً بنتيجة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية، يوم الأحد الماضي.

وورث أربيلوا (42 عاماً) فريقاً متأخراً بأربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وقد خرج الآن من كأس ⁠الملك.

وفي حديثه بعد النتيجة المهينة في ملعب كارلوس بيلمونتي الذي ساده الضباب، تحمّل مدافع ريال مدريد السابق المسؤولية الكاملة عن الهزيمة، لكنه أصرّ على أن الأيام الأجمل قادمة لا محالة.

وقال أربيلوا للصحافيين: «في هذا النادي، التعادل ​دائماً ما يكون أمراً سيئاً، بل مأساة، ما حدث مؤلم، وأنا متأكد ​من أن جميع مشجعينا يشعرون بالألم، و​أنا المسؤول عن ذلك، أما بالنسبة لتشكيلة الفريق والتغييرات، فلا يسعني إلا أن أشكر اللاعبين، الآن علينا الاستعداد لمباراة الغد».

وتعرّض قرار ‌أربيلوا إراحة العديد من ⁠نجوم الفريق الأول لانتقادات حادة، حيث عانى ريال مدريد أمام فريق ألباسيتي المنظم والعنيد، ورغم النتيجة، تمسك أربيلوا بخياراته، وأكد «لا أندم على ذلك، كنت مقتنعاً بأن التشكيلة التي اخترتها هي الأنسب، شكّل اللاعبون الذين لدينا فريقاً رائعاً، ​سأتخذ القرار نفسه ​ألف مرة، من الصعب على اللاعبين التأقلم مع كل ما طلبته منهم في يوم واحد فقط، لدينا أيضاً عدد من اللاعبين الذين يحتاجون إلى التعافي بدنياً».

وكانت خسارة ريال مدريد الثانية على التوالي في أقل من أسبوع بمثابة ضربة قوية لأربيلوا، لكن المدرب ظل ثابتاً على اعتقاده بأن الفشل هو خطوة نحو النجاح، وقال «لست خائفاً من الفشل، أتفهم أي شخص يرغب في وصف هذه الهزيمة بالفشل، والفشل جزء من طريق النجاح، وسيجعلني أفضل، ‍وسيجعلنا جميعاً أفضل، تحملتُ هزائم أشدّ وطأة من هذه، سنستعد للمباراة القادمة بأقصى درجات التفاني».