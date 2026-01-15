رد فعل مستفز بدلا من تحمل المسؤولية.. حسام حسن في مواجهة مع الجماهير (فيديو)

أثار مدرب المنتخب المصري حسام حسن جدلاً واسعاً بعد خسارة "الفراعنة" أمام السنغال في نصف نهائي كأس إفريقيا، ليس بسبب الإقصاء فحسب وإنما لطريقة تعامله مع غضب الجماهير.

وردّ حسام حسن على هتافات الجماهير الغاضبة بإشارة بيديه إلى الرقم 7، في تذكير بعدد مرات تتويج منتخب مصر بلقب البطولة، وكأن التاريخ يبرر الإخفاق الحالي، بدلا من الاعتراف بالأخطاء الفنية التي ظهرت بوضوح خلال المباراة التي لم تشهد سوى هجمة وحيدة وتسديدة يتيمة على مرمى المنتخب السنغالي.

⁨ مدرب المنتخب المصري حسام حسن يذكر الجماهير بالألقاب السبعة للفراعنة⁩ pic.twitter.com/I1Yj8NXsK3 — Hespress هسبريس (@hespress) January 14, 2026

هذا التصرف، الذي جاء أثناء خروجه من ملعب طنجة الأربعاء، اعتبره كثيرون استفزازاً غير مبرر لجماهير محبطة كانت تنتظر أداءً يليق باسم المنتخب، خصوصاً في مرحلة حاسمة من البطولة.

وفي المؤتمر الصحافي، واصل حسام حسن الاعتماد على لغة الإنجازات السابقة، مؤكداً أن "منتخب مصر سيظل كبيراً بتاريخ بطولاته"، وهي تصريحات لم تُجب على تساؤلات الشارع الرياضي حول تراجع الأداء، وسوء إدارة بعض اللحظات التكتيكية أمام منتخب سنغالي بدا أكثر تنظيما وجاهزية.

وبينما يستعد منتخب السنغال لمواجهة المغرب في النهائي، يجد المنتخب المصري نفسه مطالبا بالاكتفاء بالمنافسة على المركز الثالث أمام نيجيريا، وسط حالة من الغضب الجماهيري المتزايد، وتساؤلات مشروعة حول قدرة الجهاز الفني الحالي على إعادة "الفراعنة" إلى منصات التتويج، بدلا من الاكتفاء بالاحتماء بأمجاد الماضي.