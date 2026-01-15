هجوم مصري على الشناوي.. انتقادات فنية وتحميله هدف الخسارة من السنغال (فيديو)

تعرض حارس مرمى المنتخب المصري محمد الشناوي إلى انتقادات لاذعة من الجماهير والنقاد الرياضيين في بلاده، بعدما حملوه مسؤولية الهدف الذي أحرزه الستغالي ساديو ماني في مباراة المنتخبين بالدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في المغرب.

وقال حارس منتخب مصر السابق إكرامي الشحات لقناة (MBC مصر): "مستوى الشناوي في البطولة لا يعكس قدراته الحقيقية.. تسديدة ماني جاءت من مسافة بعيدة وبزاوية رؤية واضحة، ولا يوجد مبرر لعدم التصدي لها"، مضيفا أن "الشناوي لم يتعرض لضغط حقيقي طوال اللقاء، ومع ذلك استقبل هدفا يتحمل مسؤوليته كاملة".

وأوضح: "الشناوي لم يبد رد فعل كاف لمحاولة إيقاف الكرة، ومثل هذه الكرات يجب التعامل معها بسهولة على هذا المستوى".

كما انتقد إكرامي الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وقال إن "الإرهاق الناتج عن ضغط المباريات لا يبرر الاعتماد على سيناريو الوصول إلى ركلات الترجيح، خصوصاً في مواجهة قوية بحجم السنغال".

وكان المنتخب المصري قد خرج من البطولة الإفريقية التي توج بلقبها سبع مرات (رقم قياسي) إثر الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد، سجله ماني في الدقيقة 78، ليتأهل المنتخب السنغالي للمباراة النهائية مع المغرب المقررة الأحد المقبل (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).