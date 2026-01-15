كومباني بعد تحقيق الرقم القياسي: بايرن ميونيخ لم يتوج باللقب بعد

هنأ مدرب بايرن ميونخ الألماني، البلجيكي فينسنت كومباني، لاعبيه بعد تحقيقهم رقما قياسياً جديداً في الدوري الألماني (بوندسليغا)، ولكنه شدد على أن الفريق لم يفز باللقب بعد.

وقال كومباني عقب الفوز 3-1 على كولن أمس الأربعاء: "إنه صراع داخلي مع عقليتي أن نحتفل بتحقيق رقم قياسي في منتصف الموسم. لم نحرز أي لقب بعد، لكن هذا إنجاز يستحق التقدير للاعبين".

وأضاف :"نقبل الرقم القياسي، أهنيء اللاعبين. ولكن النصف الثاني من الموسم يبدأ غدا، لنعود للمنافسة من جديد".

وعادل بايرن رقمه القياسي في الدوري بتحقيق 47 نقطة مثلما حدث في موسم 2013-2014 ، من خلال 15 فوزا وتعادلين، لكنه يمتلك فارق أهداف أفضل بكثير يصل إلى +53 هدفا مقارنة قبل 12 عاما تحت قيادة جوسيب غوارديولا. كما أن الـ66 هدفا التي سجلها الفريق بمعدل يقارب أربعة أهداف في المباراة الواحدة يمثل أيضا رقما قياسيا جديدا في هذه المرحلة من الموسم.

كما أن فارق الـ 11 نقطة الذي يفصل بايرن عن دورتموند، بعد تغلبه على فيردر بريمن 3-صفر يوم الثلاثاء، يعادل الرقم القياسي لبايرن في موسم 2014-2015 ، ويبدو أن السؤال الوحيد لم يعد ما إذا كان الفريق سيحقق لقبه الخامس والثلاثين أم لا، بل متى سيحدث ذلك.

وقلب بايرن تأخره وكافح من أجل تحقيق الفوز، ولكن في النهاية حقق انتصاره الـ15 في 17 مباراة بالدوري. وكانت انتكاسة الفريق الوحيدة حتى الآن هي التعادل مرتين أمام يونيون برلين وماينز.

وقال مانويل نوير، جارس بايرن :" اللعب في كولونيا في يناير ليس نزهة. وعندما تتأخر بهدف نظيف، فعليك أن تتحلى بالصبر وتقاتل. نستحق الفوز".

وقال كومباني للصحافيين أيضا أن كونراد لايمر، لاعب الوسط، "شعر بشيء في ربلة الساق". ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في مباراة لايبزيغ، المقرر إقامتها بعد غد السبت.