"كان مزرياً".. النيجيري أوساي يوجه انتقادات لاذعة لحكم مباراة المغرب

وجّه النيجيري برايت أوساي صامويل انتقادات لاذعة ومباشرة إلى طاقم التحكيم الذي أدار مباراة بلاده أمام المغرب مساء الأربعاء في المربع الذهبي لكأس الأمم الأفريقية 2025، معبراً عن استيائه الشديد من القرارات التي اتخذت خلال المواجهة.

وقال أوساي صامويل في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "التحكيم كان مزرياً، إنه لمن المؤسف حقاً أن نرى حكاماً كهؤلاء اليوم في مثل هذه البطولة المهمة".

وأضاف "نحن نعمل بجد لتمثيل بلدنا، ولكن عندما لا تكون القرارات على أرض الملعب عادلة، فإن ذلك يدمر روح كرة القدم برمتها. نحن نستحق أفضل من ذلك".

وخسر المنتخب النيجيري أمام أسود الأطلس 2 /4 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وأكد أوساي صامويل أن الأخطاء المتكررة والتوقفات غير المبررة قتلت زخم الفريق ومنعت اللاعبين من التعبير عن أنفسهم بحرية في مباراة كانت تتطلب السيطرة والوضوح".