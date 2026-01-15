إيقاف إيتو وتغريمه لسوء سلوكه خلال مواجهة الكاميرون والمغرب بكأس إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في بيان رسمي، اليوم الخميس، إيقاف رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو، لمدة أربع مباريات، وذلك على خلفية مزاعم بسوء السلوك خلال هزيمة منتخب بلاده بهدفين دون رد يوم الجمعة الماضي أمام المغرب البلد المضيف لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن إيتو شوهد وهو يقوم بإيماءة غاضبة احتجاجاً على القرارات التحكيمية بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، في وقت شهدت فيه المباراة أيضاً تدافعاً بين لاعبي الفريقين.

كما فرضت اللجنة التأديبية في كاف غرامة مالية بحق إيتو قدرها 20 ألف دولار، وهو القرار الذي وصفه الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بأنه "يفتقر إلى أي مبرر صريح".

وأعرب الاتحاد الكاميروني في بيان اليوم عن قلقه الشديد، حيث قال إن "الإجراءات المتعجلة التي أدت إلى هذا القرار تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للمحاكمة العادلة"، مؤكداً عزمه استئناف العقوبة.

وأوضح البيان: "يؤكد الاتحاد الكاميروني دعمه لرئيسه والتزامه باحترام المبادئ التي تحكم العدالة التأديبية الموثوقة".