أسوأ نتيجة في البطولة منذ 1927.. أياكس يودع كأس هولندا

خرج أياكس من بطولة ‌كأس هولندا لكرة القدم بخسارته المذلة 6-صفر من مضيفه ألكمار الأربعاء، معادلا بذلك أسوأ نتيجة تلقاها هذا القرن، وأثقل خسارة ⁠في المسابقة منذ عام 1927.

وتلقى أياكس الذي فاز بآخر ألقابه في كأس هولندا عام 2021، الخسارة ⁠الثانية بستة أهداف دون رد في السنوات الأخيرة، بعد هزيمته بنفس النتيجة أمام فينوورد في أبريل نيسان ​2024.

ولم يتعرض الفريق الفائز ​بكأس هولندا 20 ​مرة، وهو رقم قياسي، لمثل هذه الهزيمة المذلة ‌في البطولة ‌منذ خسارته ⁠7-صفر من فريق انشيدزه بويز قبل ما يقرب من 99 عاما.

وبدأ ألكمار المباراة بقوة، ​وقاد المهاجم ​تروي باروت الفريق بتسجيل ثلاثية، من بينها هدفين في الشوط الأول، وهدف ‍ثالث في الدقيقة 80.

وأكمل بير كوبمينرز وكيس سميت وإبراهيم صادق سداسية صاحب الأرض.

وسجل باروت الذي انضم إلى الكمار في عام 2024، 39 ‍هدفا وقدم تسع تمريرات حاسمة مع النادي.

وتفاقمت معاناة أياكس في ذلك اليوم المهين بعد طرد أوين فيندال في الدقيقة 66 بسبب خطأ ارتكبه ضد فاوتر جوس.