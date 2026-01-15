يوفنتوس يستفسر من كريستال بالاس عن إمكانية التعاقد مع ماتيتا

ذكر تقرير إعلامي أن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، استفسر عن إمكانية التعاقد مع جون فيليب ماتيتا، من كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن لوتشيناو سباليتي، مدرب يوفنتوس، منح الضوء الأخضر للنادي للتعاقد مع المهاجم، بعدما أبدى إعجابه باللاعب.

ويعمل يوفنتوس على إيجاد بديل طويل الأمد لدوسان فلاهوفيتش ويفضل التعاقد مع ماتيتا بشكل فوري.

وحتى لو رفض يوفنتوس التعاقد مع اللاعب في الفترة الحالية، فهذا لا يعني أنه لن يفعل ذلك في يونيو المقبل، حيث أن النادي مهتم بضم ماتيتا منذ وقت طويل.