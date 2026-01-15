قرعة دوري أمم أوروبا الشهر المقبل في بروكسل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026 / 2027 ستقام يوم 12 فبراير المقبل في بروكسل.

وتبدأ مرحلة الدوري يوم 24 سبتمبر وتقام الدورة الرباعية النهائية في الفترة من 7 إلى 15 يونيو 2027.

وإذا لم يقم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتغيير نظام البطولة، فإن وعاء التصنيف الأول سيتواجد به منتخبات البرتغال، حامل اللقب، وأصحاب المركز الأول في المجموعات في النسخة السابقة: فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

ولم يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد رسميا إلى أي مدى ستكون دوري الأمم الأوروبية ذات صلة أيضا بتصفيات يورو 2028.