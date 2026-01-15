حسام حسن: الجميع يغارون من مصر

قال المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب خسارة منتخب بلاده من السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، إن "مصر أم العرب وأفريقيا، وتاريخياً لا يضاهينا أحد، والجميع يغار من مصر لأننا الأسود والفراعنة، أسود القارة والعرب في كل المجالات".

وأضاف أن مصر هي الأكثر تتويجاً في لقب البطولة ومن الصعب أن يستطيع أي منتخب تحقيق نفس عدد ألقابها.

وتابع: "لا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت، لا أقدم أعذارا وأشكر اللاعبين على ما قدموه".

وبين: "هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن حقي المطالبة بها، أتمنى تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في البطولات الكبرى مثل أمم أفريقيا"

وأشار إلى أن: "مصر ستظل كبيرة بالبطولات والتاريخ، وما زلت أؤكد أن هناك بعض الأخطاء التحكيمية ولا توجد عدالة في أفريقيا".

وكانت مصر قد ودعت أمم أفريقيا بالخسارة بهدف نظيف أمام منتخب السنغال.