مدرب ريال مدريد: الفشل جزء من طريق النجاح

تحمل ألفارو أربيلوا، المدير الفني الجديد لريال مدريد، المسؤولية الكاملة عن الهزيمة المفاجئة والإقصاء من كأس ملك إسبانيا عبر الهزيمة بثلاثة أهداف لهدفين على يد الباسيتي في دور الثمانية، في أول مباراة له كمدير فني للفريق، مؤكداً أن "الفشل جزء من طريق النجاح".

ولم يتردد أربيلوا في حماية لاعبيه، وقال: "إذا كان هناك من يتحمل مسؤولية هذه الهزيمة، فأنا المسؤول، لأنني من اتخذ القرارات المتعلقة بالتشكيلة وطريقة اللعب والتبديلات".

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أربيلوا قوله "لا أشعر بالندم، ولو عاد الزمن إلى الوراء لفعلت الأمر نفسه.. سأكرر القرار نفسه ألف مرة"".

ووصف أربيلوا الهزيمة أمام فريق من درجة أدنى بأنها "مؤلمة وكارثة"، مضيفاً: "نشعر جميعاً بالألم، ولكن غداً علينا النهوض والعودة إلى العمل.. ندين للجماهير بالكثير".

وأشاد أربيلوا بروح الفريق، قائلاً: "لا يمكنني أن الوم اللاعبين، لقد بذلوا قصارى جهدهم وحاولوا تنفيذ ما طلبته منهم في يوم واحد فقط".

وأكد أربيلوا أن التركيز سينصب الآن على لقبي الدوري ودوري الأبطال، موضحاً "هذه الهزيمة ستجعلني أفضل، وستجعلنا جميعاً أفضل".

وأوضح المدرب الجديد للنادي الملكي "علينا أن نكون أسرع وأن نجبر منافسينا على الركض ... نحتاج إلى مزيد من التبادل في المراكز وأفكار أكثر وضوحاً".

وأشاد أربيلوا بنجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيراً "هذا هو فيني جونيور الذي أريد رؤيته، شخص جريء، يتحمل المسؤولية، وقادر على تغيير مجرى المباراة".