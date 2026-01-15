المغرب يهزم نيجيريا بركلات الترجيح ويلحق بالسنغال إلى نهائي كأس إفريقيا

صعد المغرب لنهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم اليوم ⁠الأربعاء بفوزه بركلات الترجيح 4-2 على نيجيريا عقب ⁠انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وساد التعادل السلبي في الوقتين ​الأصلي والإضافي ​رغم الضغط الهجومي ​الكبير من المغرب في ‌ظل مساندة ‌جماهيرية ⁠كبيرة على استاد الأمير مولاي عبد الله في ​الرباط ​ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح.

وأضاعت نيجيريا ركلتي ‍جزاء عبر برونو أونيمايتشي وصمويل تشوكويزي بينما أضاع حمزة أكمان للمغرب ليصعد ‍أصحاب الأرض لنهائي كأس الأمم وذلك لأول مرة منذ 2004.

وضرب المغرب موعدا الاحد المقبل على الملعب ذاته مع السنغال التي تغلبت على مصر 1-0 في وقت سابق اليوم في طنجة